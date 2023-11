Calendrier de l’Avent 2023 Blissim : 24 surprises beauté

Blissim présente son calendrier de l’Avent beauté édition 2023. Craquez pour sa sélection de produits best sellers à prix doux !

Le calendrier de l’Avent Blissim : le coffret

Ce spécialiste de la box beauté en France a sélectionné 24 produits de belles marques de la cosmétique pour composer son calendrier de l’Avent.

Ce magnifique coffret au décor végétal aux couleurs de Noël renferme ainsi 24 pépites à succès, soins et maquillage, que vous allez adorer (re)découvrir !

D’une valeur totale de plus de 275 €, il est en vente au prix de 75,90 € chez Nocibé.

Déjà tentée ? Achetez-le les yeux fermés !

Acheter

Le calendrier de l’Avent 2023 Blissim : le contenu

Envie d’en savoir plus sur le contenu du calendrier ? Voici la liste en détail :

Les soins du visage du calendrier

– le masque crème hydratant Vinosource-Hydra Caudalie

– le sérum hydra-ressourçant Elixir des Vagues Algologie

– le masque hydratation intense Embryolisse

– le masque peeling pour peaux rayonnantes Imparfaite

– le nettoyant visage solide Respire

– la crème jeunesse aux fleurs arctiques Neige Eternelle Polaar

– l’Huile Prodigieuse Nuxe

– la gelée noire nettoyante aux actifs purifiants La Canopée

– la crème d’eau Diabolique Tomate Garancia

– la crème visage Elixir Nuit Huygens

– le baume apaisant au CBD Les Petits Prodiges

Les soins du corps du calendrier

– la crème corps Delirium Floral iris et patchouli Baïja

– le lait corps onctueux au thé vert et à la verveine Blancrème

Les soins capillaires du calendrier

– le soin capillaire light à l’huile d’argan Moroccanoil

– le shampooing réparateur Perfect Bonding N°1 Luseta

– l’après-shampoing Cream Conditioner Les Secrets de Loly

– le masque Keratin Brave New Hair

– le shampoing Laughter is best TLW

– le fluide visage hydratant-équilibrant Rose Velvet Hello Body

Les produits de maquillage du calendrier

– le blush stick Sophia+Mabelle

– le Bloom Blush teinte peach blossom Beautaniq Beauty

– le mascara Blushed Paris

Les accessoires du calendrier

– le gua sha Melusine

– le lot de 3 barrettes IDCA

Le calendrier de l’Avent 2023 Blissim est en vente en édition limitée au prix de 75,90 €.

Je le veux

J’aime ça : J’aime chargement…