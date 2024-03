Vente privée Terre de Marins : collections femme, homme, enfant

Voila une vente privée qui va faire des vagues : Terre de Marins expose ses collections à petits prix ! Et il y en a pour toute la famille…

Terre de Marins

Fondée en 1994, Terre de Marins est une marque française de mode d’inspiration marine et nautique. Installée près de Cholet, elle crée des collections intemporelles pour toute la famille.

La marque mise sur la qualité pour offrir des vêtements confortables et durables. Et pour qu’ils soient accessibles à tous, ils sont en vente en grande distribution.

La pièce phare Terre de Marins : la marinière, très largement déclinée en coupe, rayures et coloris.

La vente privée Terre de Marins

Terre de Marins jette l’ancre chez Showroomprivé pour quelques jours. Cette vente privée est l’occasion ajouter une touche marine à notre dressing.

La marque y propose ses collections pour femme, homme, enfant et bébé à prix doux.

En rayon, on se shoppe des marinières pour tous les styles, des T-shirts unis, rayés et colorés, des tops à fleurs, des polos sport-chic, des chemises et blouses, des robes et jupes, des combis, des jeans et pantalons, des pantacourts, bermudas et shorts, des pulls et gilets, des vestes, blousons, doudounes et cirés imperméables.

Terre de Marins nous accompagne aussi la nuit avec des pyjamas et chemises de nuit, et au bord de la mer avec des maillots de bain.

Zoom sur quelques pièces tendance marine disponibles sur cette vente privée :

Toute la collection affiche des réductions autour de 50%.

La vente privée Terre de Marins est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 30 mars 2024 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les looks Terre de Marins ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

