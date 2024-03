Les Jours Oh ! Vertbaudet : jusqu’à -50%

Les enfants sont à l’honneur avec cette promo : Les Jours Oh Vertbaudet c’est jusqu’à 50% de réduction sur une belle sélection d’articles.

Les Jours Oh Vertbaudet

Direction l’e-shop Vertbaudet pour profiter des Jours Oh! Cette nouvelle promo affiche des remises jusqu’à -50% sur une sélection d’articles signalés de la collection.

Vêtements et chaussures enfants, articles de puériculture, linge et déco, mobilier et rangement de la chambre d’enfant, jeux et jouets, mode et lingerie maternité… tous les rayons de la boutique sont concernés par l’offre. C’est l’occasion idéale pour faire son shopping pour les kids !

On en profite pour compléter les petits dressings de vêtements de saison, pour équiper entièrement la chambre du petit dernier, acheter quelques livres et jouets en vue d’un prochain anniversaire ou pour changer les meubles et la déco des grands.

Les Jours Oh Vertbaudet c’est jusqu’au 1er avril 2024.

J'y vais !

A noter : La livraison d’une commande standard est gratuite en magasin Vertbaudet.

Elle est offerte en point relais dès 49 € de commande et à domicile dès 59 €.

La promo Vertbaudet est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans enfant annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…