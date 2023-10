Calendrier de l’Avent 2023 Glowria : Christmas Dream

Le spécialiste de la box beauté Glowria a sorti son calendrier de l’Avent 2023. Découvrons vite ce que contient ce joli coffret de Noël !

Le calendrier de l’Avent 2023 Glowria : le coffret

A la fois classique et sublime, le calendrier de l’Avent Glowria se présente sous forme d’une boite rouge décorée de houx et feuillages de saison.

Un ruban de satin à dénouer permet d’ouvrir ses portes qui donnent sur les 24 cases contenant de belles surprises.

Ce coffret vous plait déjà ? Il est en vente dès aujourd’hui sur l’e-shop Glowria.

Son prix de lancement : 79 € (au lieu de 119 €)

Le calendrier de l’Avent 2023 Glowria : le contenu

Pour encore plus de surprises : le coffret Glowria contient 26 produits au format de vente d’une valeur totale de plus de 600 €.

Voici le contenu en détail :

Les soins du visage du calendrier

– le masque visage Blancrème

– l’éponge savonneuse Daily Concept

– la gelée micellaire Mess Beauty

– le sérum visage Savon Stories

– le gommage visage PtiParis

– le fluide visage July of St Barth

– la poudre magique éclat et jeunesse L’Appel de la Forêt Garancia

– le soin contour regard anti-lumière bleue Symbiosis

– le masque contour des yeux Grace and Stella

Les soins du corps du calendrier

– un lait corps Existe

– le gommage corps Omikuji

– le gel douche hydratant à l’acide hyaluronique Eclat Skin

– un soin cheveux Sacha Juan

Les produits de maquillage du calendrier

– le fard à joues Making Moves Blusher Phase Zéro Makeup

– une palette d’ombres à paupières Sophia+Mabelle

– un eyeliner oOlution

– un crayon yeux Moonface

– le mascara volume Small + Mighty Sophia+Mabelle

– le Spice Lip Gloss Bang Beauty

– un rouge à lèvres Couleur Caramel

– un vernis à ongles Nude Experience

– un vernis à ongles Orijinal

Les parfums du calendrier

– l’eau de parfum Starnight Adopt

– un parfum French Attitude Paris

Les bijoux et accessoires du calendrier

– un bracelet doré avec perles rouges Seymavi

– une paire de boucles d’oreilles Moonstone

Le calendrier de l’Avent 2023 Glowria est en vente en édition limitée à 79 €

La livraison est offerte.

