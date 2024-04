Vente privée Blancrème : épicerie fine cosmétique

Ajoutez une touche de gourmandise à vos routines beauté ! Blancrème présente en vente privée ses soins sensuels et délicieux.

Blancrème

Nicolas Guibert a lancé Blancrème en 2008. Son idée : proposer des cosmétiques aux formules naturelles et efficaces, à la fois bons pour la peau et beaux dans la salle de bain.

Les produits sont conçus et fabriqués en Normandie.

La touche d’originalité : Les packagings, inspirés de l’épicerie, sont à la fois esthétiques et respectueux de la planète. Petits pots de confiture et bouteilles de soda en verre donnent une touche gourmande aux soins Blancrème.

La marque parisienne se décrit ainsi comme “l’épicerie fine cosmétique” à la française.

La vente privée Blancrème

Goûtez aux soins-plaisir à la fois authentiques et originaux ! Blancrème présente ses lignes de produits de beauté et de bien-être ultra-gourmands en vente privée. Rendez-vous sur le site Beauté Privée pour les découvrir à prix doux !

La marque propose des gammes complètes de soins du visage, soins du corps et relaxation.

On aime ses bains moussants-soda, ses nectars de bain, ses gels douche, ses pots de gommage-confiture, ses savons artisanaux en forme de madeleine. Les senteurs sont douces, délicates et surtout délicieuses. On retrouve avec gourmandises les fruits sucrés, les pâtisseries et même les cocktails !

Blancrème compose également des coffrets beauté sympas à offrir.

Le tout est à dévorer à prix doux. Ces produit affichent autour de 45% de réduction.

La vente privée Blancrème est ouverte chez Beauté Privée jusqu’au 29 avril 2024.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Beauté Privée

C’est votre toute première commande chez Beauté Privée ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les soins gourmands Blancrème ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10% de réduction avec le code promo WELCOME.

J'en profite !

Cette vente privée Blancrème est terminée ?

Retrouvez les cosmétiques Blancrème chez Nocibé.

Jetez aussi un œil aux bons plans beauté annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…