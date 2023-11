Calendrier de l’Avent 2023 Mes Bijoux : Secret Jewels

La bijouterie en ligne Mes Bijoux présente son nouveau calendrier de l’Avent 2023. Un beau coffret à s’offrir avant les fêtes !

Le calendrier de l’Avent 2023 Mes Bijoux : le coffret

Comme chaque année à cette période, l’e-shop Mes-Bijoux.fr propose son calendrier de l’Avent dédiée aux bijoux addicts.

Cette saison, la boutique propose un grand coffret carré doré au décor luxueux et étoilé. Ses 24 cases pré-découpées renferment autant de jolis bijoux.

Toutes ces créations tendance et solaires sont réalisées en laiton doré.

Le calendrier de l’Avent 2023 Mes Bijoux : le contenu

Dans ses 24 cases, on découvre au fil des jours 24 bijoux modernes aux détails tendance avec une touche de fantaisie :

7 bracelets , chaines à pampilles ou pendentif, à fine maille ou à larges maillons et des joncs effet tressés,

, chaines à pampilles ou pendentif, à fine maille ou à larges maillons et des joncs effet tressés, 4 bagues ajustables pour convenir à toutes les tailles de doigts,

pour convenir à toutes les tailles de doigts, 8 paires de boucles d’oreilles , puces scintillantes, boucles pendantes et créoles torsadées pour oreilles percées,

, puces scintillantes, boucles pendantes et créoles torsadées pour oreilles percées, 5 colliers, chaines à pendentifs, à maille fantaisie et multi-rangs.

D’une valeur de 165 €, le calendrier de l’Avent Mes bijoux est en vente en édition limitée au prix de 39 € seulement.

A noter : la livraison de votre commande est offerte en relais colis avec le code promo GIFT.

Je le veux !

Aussi chez Mes Bijoux en ce moment :

Black Friday Mes Bijoux

Profitez des réductions jusqu’à 70% sur une sélection de bijoux fantaisie et précieux, bagues, pendentifs et colliers, bracelets et boucles d’oreilles.

La livraison est offerte dès 50 € d’achat.

J'en profite !

J’aime ça : J’aime chargement…