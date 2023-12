Vente privée Max Mara : prêt-à-porter féminin élégant

Voici une vente privée à ne pas manquer : Max Mara propose ses collections mode à prix doux. Venez ajouter une dose d’élégance à votre dressing !

Max Mara

Max Mara est une maison italienne de prêt-à-porter féminin, créée en 1951 par Achille Maramotti. A l’origine spécialisée dans les vêtements d’extérieur citadins, vestes et manteaux, elle propose maintenant un vestiaire complet.

Ses collections dédiées à la femme active offrent un style à la fois créatif et élégant.

La vente privée Max Mara

La marque italienne expose ses collections mode en vente privée. Direction le site BazarChic pour s’offrir de belles pièces à prix doux.

On y retrouve un grand choix de vêtements d’extérieur élégants : des manteaux en laine ou en cachemire, des trenchs et imperméables, des blazers et vestes réversibles, des parkas et doudounes. Max Mara nous habille aussi entièrement, pour le quotidien et les évènements chics, de robes courtes ou longues, de belles mailles, de chemises et blouses, de jupes ajustées ou plissées et de pantalons. Ces looks sont accessoirisés de foulards, poignets et bords de capuche décoratifs.

Coup d’œil à quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

On se compose des tenues élégantes pour la ville, le travail et les sorties à prix doux. Toutes ces belles pièces affichent des réductions autour de 60%.

La vente privée Max Mara est en cours chez BazarChic jusqu’au 16 décembre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les looks Max Mara ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

