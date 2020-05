Vente privée Polaar : Testez les bienfaits des actifs polaires

Envie de fraîcheur pour votre peau ? Essayez les soins enrichis en actifs polaires ! Ils sont tous à prix doux pendant la vente privée Polaar.

La marque Polaar

La marque française Polaar crée des soins formulés à base d’actifs polaires.

Et c’est quoi les actifs polaires ? Polaar nous dévoile les secrets de beauté arctique. 8 ressources puissantes recueillies dans le cercle polaire pour leur propriétés :

les algues boréales régénèrent, lisse et nourrissent la peau

régénèrent, lisse et nourrissent la peau les baies arctiques antioxydantes réparent, protègent et nourrissent

antioxydantes réparent, protègent et nourrissent le coton arctique nettoie, détoxifie et apaise

nettoie, détoxifie et apaise l’ eau d’iceberg pure hydrate, assouplit, repulpe

pure hydrate, assouplit, repulpe les fleurs de Nunatak redensifient, hydratent et illuminent la peau

redensifient, hydratent et illuminent la peau le ginseng de Sibérie et ses racines tonifient, revitalisent et illuminent

et ses racines tonifient, revitalisent et illuminent l’ olivier de Sibérie et ses baies riches en vitamine C régénère et hydrate

et ses baies riches en vitamine C régénère et hydrate le pin de la taïga grâce à ses flavonoïdes éclaircit, protège et illumine la peau

Découvrez l’olivier de Sibérie le temps d’une vidéo fraîche et dépaysante, à regarder bien au chaud :



La vente privée Polaar

Polaar propose ses produits à prix doux chez Showroomprivé.

On y retrouve ses soins iconiques dont sa Véritable Crème de Laponie super nourrissante, enrichie en framboises, mûres et airelles arctiques. Elle est disponible dans différents formats et coffrets.

Et avec ceci ? Des cosmétiques frais et vivifiants, crème de nuit, soins hydratants texture crème, gel ou masque, le sérum jeunesse Neige Éternelle et le sérum anti-tâches Blanc de Sibérie, des soins solaires haute protection, et pour Monsieur : nettoyant visage, gel douche revigorant, déodorant roll-on, huile de rasage.

Ces soins sont accompagné de beaux coffrets beauté à offrir.

Tous ces produits affichent des remises de 30% à 70%.

La vente privée Polaar est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 22 mai 2020 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les soins Polaar ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Polaar est terminée ?

Retrouvez les gammes de soins Polaar chez Sephora.

Jetez aussi un œil aux bons plans beauté annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



