Calendrier de l’Avent 2023 Cosmopolitan : Sublime pour l’hiver

Le magazine Cosmopolitan a sorti son Calendrier de l’Avent 2023 ! Ce beau coffret contient 24 surprises pour être sublime cet hiver.

Le premier calendrier de l’Avent Cosmopolitan

C’est tout nouveau : Cosmo propose son tout premier calendrier de l’Avent !

Le magazine mode et lifestyle a sélectionné 24 produits de beauté, gourmandises et accessoires pour composer un magnifique coffret à s’offrir pour attendre les fêtes.

Cette première édition se présente sous la forme d’une boite aux tons violets décorée des célèbres monuments parisiens sous les flocons de neige.

Au premier plan, une femme élégante vêtue de noir traverse la Ville lumière. Le thème : « Sublime pour l’hiver ».

Envie de garder la surprise du contenu, achetez ce calendrier de l’Avent les yeux fermés. Il est proposé au prix de 62,99 € chez My Beauty Factory.

Bénéficiez de 5 € de remise avec le code promo CAL5 jusqu’au 15 novembre 2023.

Je le veux !

Le contenu du calendrier de l’Avent 2023 Cosmopolitan

A découvrir dans les cases de ce calendrier : 24 pépites cosmétiques et gourmandes d’une valeur totale de plus de 335 €.

Et pour les curieuses, voici le contenu en détail :

Les soins du visage

– la lotion Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant Paula’s Choice, 30 ml

– la crème revitalisante aux algues boréales Nuit Polaire Polaar, 25 ml

– le soin radiance Aquabaume Éclat à l’extrait d’abricot Académie Scientifique de Beauté, 15 ml

– le soin visage hydratant Glow Up Oolution, 15 ml

– la lotion tonique AHA Ready Steady Glow REN Clean Skincare, 15 ml

– le gommage lacté purifiant au charbon végétal Akane, 50 ml

– la base de masque DIY Imagination Foreo

– le sérum booster HA eau thermale Uriage, 30 ml

– le soin RHA contour des yeux R[II] Eyes Teoxane, 5 ml

Les soins du corps et parfum

– la crème mains et pieds à l’huile d’olive bio Fragonard, 20 ml

– le spray mains nettoyant énergisant orange et menthe poivrée Mercy Handy, 50 ml

– l’eau de parfum pailletée Wonderful Adopt, 30 ml

– l’huile sensuelle stimulante High on Love, 30 ml

Les soins des cheveux

– l’après-shampoing quotidien doux camomille et miel Apitiva, 50 ml

– le masque capillaire sublimateur bio Powder, 30 g

Les produits de maquillage

– le baume à lèvres teinté Glossy Balm Candy Lanolips, 12,5 g

– le rouge à lèvres liquide Matte Technic, 4,5 ml

– le mascara Full Sleeve KVD Beauty, 2,5 ml

– le mascara sourcil waterproof teinte medium brown Last, 2,5 ml

– le vernis à ongles biosourcé Pure Color teinte Eleanor Nailmatic, 8 ml

Les accessoires et produits lifestyle

– le pin’s doré illustré All the Ways to say

– le tatouage doré éphémère Bernard Forever

– les gourmandises chocolatées Crousti-Neige Chocolaterie Monbana

– un bon d’achat de 10 € sur le site photo Cheerz

Le calendrier de l’Avent 2023 Cosmopolitan est en vente au prix de 62,99 € sur My Beauty Factory.

Profitez de 5 € de réduction avec le code promo CAL5 jusqu’au 15 novembre 2023.

Acheter

J’aime ça : J’aime chargement…