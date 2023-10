Vente privée British Passport : chaussures italiennes

Ajoutez une touche d’élégance à votre shoesing en adoptant une paire de chaussures à prix doux sur cette vente privée British Passport !

British Passport

Comme son nom ne l’indique pas, British Passport est originaire d’Italie.

La marque mixe style anglais et qualité italienne pour proposer de beaux souliers pour homme et femme.

Les lignes sont classiques, les coupes douces et arrondies, avec le souci du détail.

Quant aux matières, British Passport mise sur la qualité avec du cuir lisse, texturé ou vernis, et du veau velours.

La vente privée British Passport

La marque venue d’Italie propose ses beaux souliers en cuir en vente privée. Rendez-vous sur le site BazarChic pour profiter des prix doux sur une belle sélection de chaussures de ville pour femme et homme.

C’est le moment parfait de compléter notre shoesing de saison avec des mocassins classiques, des derbys lacées ou à sangles et boucles, des chaussures Oxford, des chukka boots, des baskets city, des Chelsea boots plates ou à talons, des bottines à lacets et semelles épaisses et de belles bottes zippées.

Le tout affiche des réductions autour de 50%-60%.

La vente privée British Passport est ouverte chez BazarChic jusqu’au 22 octobre 2023.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour un sac à dos Fjällräven ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

Cette vente privée British Passport est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans chaussures annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…