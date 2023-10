Calendrier de l’Avent 2023 MAC Cosmetics : Frosted Frenzy

Envie de plein de surprise make up ? Offrez-vous le calendrier de l’Avent 2023 maquillage signé MAC et ses 24 produits de maquillage !

Le calendrier de l’Avent 2023 MAC : le coffret

La marque canadienne de maquillage présente son Frosted Frenzy Advent Calendar.

Ce coffret au décor métallisé s’ouvre en deux. Se déploie alors un arbre pop-up composé de flocons argentés.

Il surmonte les 24 cases rouges aux formes géométriques variées présentées façon tangram. Nous voila face à un joli casse-tête beauté !

Ce calendrier beauté vous fait déjà rêver ? Achetez-le les yeux fermés !

Son prix : 199 € chez Sephora.

Acheter

Le calendrier de l’Avent 2023 MAC : le contenu

Ce magnifique coffret contient 24 surprises maquillage. On y retrouve de nombreux produits au format full size, dont le fabuleux MAC Stack, un des meilleurs mascaras 2023 ! Et on découvre aussi quelques éditions limitées.

Voici son contenu en détail :

Soins visage et primers

Hyper Real SkinCanvas Serumizer (format deluxe)

Hyper Real SkinCanvas Balm (format mini)

Maquillage des yeux

Mascara MACStack Mega Brush teinte Stack Black full size

Eyeliner Brushstroke 24 Hour teinte Brushblack

3 Fards à paupières : teintes Brun, Satin Taupe, My Tweedy

Fard à paupières crème Pro Longwear Paint Pot teinte Art Thera Peachy

2 Colour Excess Gel Pencil : teintes Sterling Shiver et Ritzed & Blitzed (éditions limitées)

Maquillage des lèvres

Base incolore Prep + Prime Lip

3 Brillants à lèvres Lipglass : clear, teintes Oh Baby et Nymphette

Rouge à lèvres liquide Powder Kiss teinte Devoted To Chili

Rouge à lèvres Powder Kiss teinte Teddy 2.0 (full size)

Rouge à lèvres Velvet Blur teinte Spice World (full size)

2 Rouges à lèvres Lustreglass : teintes See Sheer et Syrup (full size)

2 Rouge à lèvres Retromatte : teinte All Fired Up et Runway Hit (full size)

2 Crayon Lip Pencil : teintes Soar et Whirl

Accessoire de maquillage

Mirror de poche en édition limitée

Le calendrier de l’Avent 2023 MAC Cosmetics est en vente en édition limitée au prix de 199 €.

Je le veux !

Les calendriers de l’Avent beauté 2023 :

– Les calendriers de l’Avent 2023 Sephora : 3 coffrets à découvrir

– Les calendriers de l’Avent 2023 Nocibé : Classique, Prestige, Men

– Le calendrier de l’Avent 2023 L’Oréal Paris : maquillage et soins

– Le calendrier de l’Avent 2023 Glossybox : Feel the Magic

– Le calendrier de l’Avent 2023 Lancôme : la Nuit des Merveilles

– Le calendrier de l’Avent 2023 Charlotte Tilbury : Lucky Chest Of Beauty Secrets

– Le calendrier de l’Avent 2023 Yves Rocher : 24 surprises beauté

– Le calendrier de l’Avent 2023 Emma & Chloé : bijoux et beauté

J’aime ça : J’aime chargement…