Morgan : les pépites de la collection automne-hiver 2020

La boutique Morgan nous dévoile sa nouvelle collection automne-hiver 2020. Au menu : du glamour, des jolies robes et de beaux imprimés !

La collection Morgan automne-hiver 2020

Nouvelle saison, nouvelle collection ! Morgan nous dévoile un beau dressing de rentrée toujours ultra tendance et terriblement glamour.

Ce vestiaire automnal contient de jolies robes, de nouveaux imprimés à adopter et quelques must have à shopper d’urgence.

La robe blazer

Vous souvenez-vous de la robe blazer blanche de la capsule Place de l’Opéra ultra chic ou de la version été sans manche, bleu ciel, de la capsule Summer in Cape Town, toutes deux magnifiquement portées par Iris Mittenaere ?

Voici donc quelques saisons que Morgan mise sur la robe blazer comme une de ses It-pièces. Cette collection automne-hiver ne fait pas exception, avec son modèle iconique.

La robe noire coupe évasée, col croisé effet portefeuille,

2 boutons dorés à la taille, boutons aux manches

Son prix : 75 €

Je la veux !

La robe zèbre framboise

Autre star des collections Morgan : l’imprimé animalier.

Il revient cette saison dans une déclinaison tout à fait glamour. Ce nouveau motif zébré noir et framboise s’affiche sur de jolies pièces de la collection automne-hiver dont cette robe vaporeuse.

La robe midi évasée imprimée zèbre framboise

manches bouffantes en tissu semi-transparent

Son prix : 90 €

Je la veux !

La robe à fleurs

Autre indispensable du dressing féminin : la robe à fleurs.

Morgan décline ses imprimés floraux au fil des saisons. Pour la collection automne-hiver 2020, le motif à fleurs revient plein de contraste, blanc sur noir ou noir sur blanc.

La robe en trompe-l’œil haut écru à fleurs

bas jupe noire ceinturée à poches

Son prix : 55 €

Je la veux !

La robe droite noire à fleurs blanches

col croisé et manches bouffantes

Son prix : 75 €

Je la veux !

La jupe plissée

Vous le savez sûrement : la jupe plissée est l’indispensable mode de cette rentrée ! Tout comme la tendance rock. Morgan a brillamment mixé ces deux styles pour composer la pièce automnale à shopper absolument !

La jupe plissée noire taille haute ceinturée

Son prix : 60 €

Je la veux !

