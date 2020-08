10 jupes plissées parfaites pour la rentrée

Bientôt l’automne. La jupe longue imprimée fait place à la jupe plissée. Zoom sur 10 jupes plissées parfaites pour la rentrée.

Craquez pour la jupe plissée

La jupe plissée a fait son grand retour dans nos dressings. On l’aime pour son élégance et son style rétro-chic.

Elle était déjà présente cet été, fluide et légère, affichant couleurs et imprimés.

Elle est encore dans tous les e-shops pour la rentrée en version longue ou mi-longue, prête à affronter l’automne.

Vous remarquerez que tout lui va : du T-shirt et top près du corps au pull oversize en passant par le chemisier. Et aux pieds : ce que vous voulez ! Des escarpins, des baskets, des bottines et même des bottes…

Elle s’adapte ainsi à toutes les météos et tous les styles grâce à un grand choix de textile, de coupes, de détails…

La sélection : 10 jupes plissées pour la rentrée

La jupe plissée asymétrique

La jupe plissée asymétrique gris anthracite Camaïeu

en promo à 12 € (au lieu de 35,99 €) chez Camaïeu

La jupe plissée en dégradé

La jupe plissée en dégradé de rose Maison 123

79 € chez Maison 123

La jupe plissée satinée

La jupe plissée taille haute vert pin Vero Moda

24,99 € chez Vero Moda

La jupe plissée en voile

La jupe tutu plissée Molly Bracken

en promo à 15,98 € (au lieu de 39,95 €) chez Molly Bracken

La jupe plissée rayée

La jupe plissée mi-longue beige à rayures Asos Design

39,99 € chez Asos

La jupe plissée pied de poule

La jupe longue plissé soleil imprimé pied de poule La Redoute Collections

49,99 € chez La Redoute

La jupe plissée à motifs animaliers

La jupe plissée imprimée Michael Kors

119 € (au lieu de 199 €) chez BestSecret

La jupe plissée à fleurs

La jupe plissée bordeaux à fleurs Cache Cache

29,99 € chez La Redoute

La jupe plissée gold

La jupe plissée soleil longueur sous genoux, voile aux reflets gold Cyrillus

en promo à 62,93 € (au lieu de 89,90 €) chez Cyrillus

La jupe plissée en simili-cuir

La jupe midi évasée et plissée, taille haute ceinturée en simili cuir noir Morgan

60 € chez Morgan

