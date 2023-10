Vente privée Acquaverde : jeans et mode femme

Sur cette vente privée Acquaverde, le jeans se fait stylé, casual ou élégant, toujours authentique. Shoppez une belle pièce en denim à prix légers !

Acquaverde

Acquaverde est une marque française de prêt-à-porter féminin lancée en 1983.

Sa spécialité : le jeans sous toutes ses formes.

Sa pièce phare : le jeans slim Scarlett décliné dans de nombreux coloris.

Les collections denim sont accompagnées de pièces réalisées dans de belles matières naturelles.

La vente privée Acquaverde

Acquaverde présente sa collection mode chez BazarChic. Cette vente privée est l’occasion de s’offrir une belle pièce en denim à prix doux.

En rayon, des jeans bien sûr, dans un beau choix de coupes : le jeans large James, le jeans droit Arizona, le fameux jeans slim Scarlett, le semi slim Nevada, le jeans flare Adriana, le wide leg Georgia… mais aussi des pantalons chino, des leggings, des shorts et jupes en denim, des robes douces et blouses légères en gaze de coton, des robes et combinaison en jeans, des chemises en popeline ou soie, des T-shirt en lin et des pulls en cachemire

Coup d’œil à quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

Toute la sélection est à prix légers et affiche des réductions autour de 60%.

La vente privée Acquaverde est ouverte chez BazarChic jusqu’au 13 octobre 2023.

