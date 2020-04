Adoptez le look gipsy chic Manoush en vente privée

Manoush arrive en vente privée avec sa mode gipsy ! On profite des petits prix pour s’offrir ses pièces créatives et ses accessoires plein de fantaisie.

La vente privée Manoush

Manoush crée des collections de prêt-à-porter tendance ethnique inspirées de voyages en Inde, au Moyen-Orient, en Afrique…

La marque parisienne nous dévoile en vente privée une belle sélection de pièces romantiques et bohèmes. Manoush mise sur les détails, les imprimés, la dentelle, les broderies, les froufrous, les franges et volants, les pompons, les strass et cabochons, les perles et sequins brillants pour ajouter sa touche gipsy à nos looks.

On aime ses robes courtes ou longues toujours magnifiques, ses tops colorés et tuniques brodées, ses pulls et gilets en maille fantaisie, ses jupes et pantalons, ses vestes et manteaux originaux.

Ces tenues sont complétées d’accessoires tout aussi extraordinaires. Chaussures, bijoux scintillants et montres colorées viennent parfaire le look gipsy.

Zoom sur quelques pièces coup de cœur disponibles sur la vente :

On craque complètement sur ces jolies choses, surtout quand elles sont à prix réduits.

La vente privée Manoush est ouverte chez BazarChic jusqu’au 27 avril 2020.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la vente privée Manoush ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

