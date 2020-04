Les intemporels Caroll défilent en vente privée

En mode business woman, sortie entre copines ou moments détente, Caroll a le dressing qu’il nous faut ! Chaque saison, l’enseigne de mode féminine nous présente ses collections à petits prix en vente privée.

La vente privée Caroll

Caroll mise sur le chic et la sensualité de ses collections pour habiller la femme moderne et élégante. La marque parisienne nous propose en vente privée une belle sélection de pièces pour toutes les occasions. A découvrir chez BazarChic à prix doux.

Blouses unies ou décorées de broderies et d’imprimés fleuris, chemisiers city aux détails féminins, T-shirts et tops légers, pulls et gilets aux coupes tendances, jolies robes courtes ou longues, combinaisons chics, jupes mini et midi, jeans colorés, pantalons city, wide legs et pantacourts, blazers et vestes esprit couture, trenchs, manteaux en laine mélangée défilent avec élégance.

Zoom sur quelques jolis détails et imprimés qui s’affichent sur les pièces estivales disponibles sur cette vente privée :

Les looks Caroll sont accessoirisés de foulards, d’étoles légères et de sacs en cuir et velours de cuir.

Toute la collection est à prix réduits !

La vente privée Caroll est ouverte chez BazarChic jusqu’au 29 avril 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la collection élégante signée Caroll ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

En savoir plus sur Caroll

Coup d’œil à la collection Caroll printemps été 2020, entre pièces intemporelles et pièces audacieuses :



Cette vente privée Caroll est terminée ?

Retrouvez toute l’année la collection Caroll sur son e-shop : https://www.caroll.com.

Jetez aussi un oeil à tous les bons plans mode femme sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



