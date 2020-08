Alerte shopping Morgan : -30% sur le 2ème article

La promo shopping du moment, c’est l’Alerte Shopping Morgan ! 🔔 La boutique de mode féminine nous fait profiter de 30% de réduction sur le deuxième article. On se fait plaisir parmi les pièces de la nouvelle collection !

Comment profiter de l’Alerte Shopping Morgan ?

Rendez-vous sur le site Morgandetoi pour une session shopping glamour ! Repérez vos pièces préférées de la collection actuelle et ajoutez au moins deux articles au panier.

La réduction de 30 % s’applique automatiquement au panier sur le moins cher des deux articles.

L’offre est valable par paire, pour 2 articles, mais aussi pour 4, 6, 8… articles.

La promo Alerte Shopping est en cours dès aujourd’hui et jusqu’au 8 septembre 2020.

J'y vais !

Qu’est ce qu’on s’offre pendant l’Alerte Shopping Morgan ?

C’est l’occasion de se shopper les fringues tendances et glamour de la dernière collection sans se ruiner.

On se shoppe des looks de rentrée parmi ses classiques revisités au fil des saisons : les tops aux détails ultra féminins, les petites robes sexy, les robes longues fleuries, les jeans et pantalons élégants…

C’est le moment de se faire plaisir et de craquer pour la capsule Sunset Story et sa robe longue majestueuse joliment portée par Iris Mittenaere.



Avantages livraison

La livraison de votre commande est gratuite en boutique.

Les frais d’envoi sont offerts pour une livraison à domicile ou en point Mondial Relay dès 69 € d’achat sur le site.

Aussi en ce moment chez Morgan : les prix irrésistibles

Depuis la fin des soldes d’été, Morgan brade une belle sélection de pièces de mode et accessoires. Plus de 250 références sont ainsi à petits prix !

Craquez pour les prix irrésistibles !

J'en profite !

