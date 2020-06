Summer in Cape Town : la nouvelle collection Morgan x Iris

La nouvelle collection Morgan x Iris nous emmène à Cape Town. Décollage immédiat vers des looks d’été toujours plus glamour !

Summer in Cape Town by Morgan x Iris

Nouvelle collection, nouveau décor ! Après une escale à Paris, pour présenter sa capsule Place de l’Opéra, Iris Mitternaere s’est envolée vers l’Afrique du Sud le temps d’un shooting mode.

L’égérie de l’enseigne de prêt-à-porter Morgan nous dévoile ici des looks d’été graphiques et colorés, toujours élégants et glamour.

Cette petite collection intitulée Summer in Cape Town est composée de 5 pièces ultra chics d’inspiration seventies. Au menu : coupe rétro, motifs vintage et coloris acidulés.

Coup d’œil à cette nouvelle capsule estivale !

Le look phare de cette collection : un ensemble fluide composé d’un top et d’un pantalon assortis effet combi pour une silhouette glamour.

Côté style : des lignes, imprimés graphiques et couleurs aux allures très 70s.

La blouse sans manches col lavallière, 45 €

Le pantalon droit, jambes fendues sur le devant, 60 €

La robe ajustée à larges bretelles rose framboise

avec découpe et ornement métallique à la taille effet ceinture, 65 €

(existe aussi en bleu marine)

La robe longue évasée, décolleté croisé effet cache-cœur,

ouverture portefeuille, imprimé graphique fleurs multicolores, 115, €

La robe blazer cintrée bleu ciel double boutonnage,

poches à rabats et boutons fantaisie, 75 €

