Le Temps des Cerises, c’est la marque marseillaise surtout connue pour ses jeans branchés et ses ceintures cloutées. On se shoppe ses jeans et looks sympas homme et femme à petits prix en vente privée.

La vente privée Le Temps des Cerises

Rendez-vous chez Showroomprivé pour profiter des petits prix sur une belle sélection de fringues tendances signées Le Temps des Cerises. 🍒

On se choisit des jeans bien sûr, dans un beau choix de coupes, de couleurs et de détails.

Mais aussi des T-shirts imprimés et tops fantaisie, des chemises et blouses, des pulls et sweat-shirts, des gilets bohèmes, des robes et combis sympas, des shorts et jupes, des blazers et vestes en jeans, des manteaux et doudounes…

Au rayon chaussures et accessoires, on complète nos looks avec des sneakers en cuir, des bottines en nubuck aux allures western, quelques ceintures, des casquettes et bonnets, des foulards et écharpes.

On se shoppe des looks complets à petits prix.

Showroomprivé affiche des remises autour de 60%.

La vente privée Le Temps des Cerises est ouverte jusqu’au 25 mai 2020 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les collections Le Temps des Cerises ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Le Temps des Cerises est terminée ?

Retrouvez les collections mode et chaussures Le Temps des Cerises sur Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans jeans annoncés sur le blog.

