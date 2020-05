Place de l’Opéra : la nouvelle capsule Morgan x Iris

Morgan lance une nouvelle collection pleine d’élégance : la capsule Place de l’Opéra réalisée en collaboration avec Iris Mitternaere. Cinq pièces city chics à découvrir !

Nouvelle capsule Morgan x Iris

Voila déjà plusieurs saisons que la belle Iris Mittenaere est l’égérie de Morgan. L’ex-Miss France collabore régulièrement au lancement de capsules mode au chic très parisien.

Cette fois, Iris et Morgan nous emmènent Place de l’Opéra !

Le glamour du style Morgan se marie parfaitement avec l’élégance naturelle de la Miss.

Les looks Place de l’Opéra

Cette mini collection de 5 pièces affiche des silhouettes ultra-chics !

Au menu, de l’écru couleur tendance de l’été, des motifs chaînes esprit foulard, des décolletés glamour et des boutons dorés.

La robe blazer est la pièce maîtresse de la capsule. La coupe intemporelle du blazer masculin est ici féminisée par des fronces aux épaules, une ligne cintrée soulignant la silhouette et une longueur mini.

La robe ajustée effet portefeuille, 80 €

L’élégance est au rendez-vous avec cette blouse fluide à col lavallière très glam’. On retrouve, ici aussi, les fronces aux épaules qui donnent de l’allure. La silhouette est mise en valeur par ce pantalon taille haute coloris écru et ses boutons dorés.

La blouse imprimée manches 3/4, 55 €

Le pantalon droit taille haute, 65 €

Deux autres pièces élégantes de la collection : la combi et la robe.

Col blazer, fronces aux épaules, manches 3/4, imprimé chaînes et ceinture à nouer pour deux looks city chics qui en imposent !

La combinaison droite écrue imprimée et sa ceinture, 115 €

La robe droite bleu marine ceinturée, 80 €

