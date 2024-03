Vente privée Trendyol : mode à petit prix

Cette vente privée Trendyol est le bon plan pour se relooker sans se ruiner ! La marque turque brade ses collections femme, homme et enfant à prix mini.

Trendyol

Demet Mutlu a lancé Trendyol en 2010. Sa volonté : ouvrir une plateforme e-commerce spécialisée dans la mode pour promouvoir les marques turques.

Trendyol connait un succès international. En 2018, la marketplace est rachetée par le géant chinois Alibaba.

Mais Trendyol, c’est aussi une marque de fringues sympas, à petits prix pour toute la famille.

La vente privée Trendyol

La marque venue d’Istanbul déballe ses collections femme, homme et enfant en vente privée. Rendez-vous chez Showroomprivé pour profiter des prix mini sur des vestiaires complets.

Au rayon femme, Trendyol offre un immense choix de robes courtes ou longues pour tous les styles et toutes les saisons, mais aussi des tops et T-shirts, blouses et chemises, jeans et pantalons, jupes et shorts, vestes et manteaux.

Coup d’œil à quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

La collection mode femme est complétée de pièces de lingerie, sportswear et de maillots de bain une et deux pièces.

Ces vêtements déjà pas chers à l’origine affichent en plus de belles réductions ! De quoi faire son shopping mode sans se ruiner.

La vente privée Trendyol est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 24 mars 2024 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les looks Trendyol ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

J'en profite !

Cette vente privée Trendyol est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…