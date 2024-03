Beauty Egg Lookfantastic 2024 : le coffret beauté œuf de Pâques

7 pépites beauté dont une nouveauté : c’est ce que contient le Beauty Egg Lookfantastic 2024. Craquez pour cette édition de Pâques à prix doux !

Le Beauty Egg Lookfantastic 2024

L’e-shop beauté britannique Lookfantastic renouvelle encore cette année son coffret de Pâques. Cette jolie boite aux couleurs chaudes cache un œuf à la coque orange et dorée.

Le Beauty Egg 2024 renferme 7 produits de grandes marques de la cosmétique. On y découvre des soins du visage et du corps, des cheveux et des produits de maquillage pour toutes les envies beauté.

D’une valeur totale de plus de 235 €, l’œuf beauté est en vente au prix de 70 €.

Voir le Beauty Egg

Découvrons ensemble son contenu :

Les soins du visage

l’huile hydratante pour le visage Superfood Elemis

Format flacon de 15 ml

Format flacon de 15 ml la brume de soin naturelle Eau de Beauté Caudalie

Format flacon spray de 30 ml

Format flacon spray de 30 ml la crème contour des yeux anti-âge Crystal Retinal Ceramide Eye 6 Medik8

Format tube de 15 ml

Les soins du corps

le body butter Delicia Drench Sol de Janeiro

Format pot de 25 ml

Le soin capillaire

le traitement 5-en-1 Elasti-Styler Philip Kingsley

Format tube de 100 ml

Les produits de maquillage

le spray fixateur Dewy Set Anastasia Beverly Hills

Format flacon vaporisateur de 100 ml

Format flacon vaporisateur de 100 ml le mascara noir Enrich and Elevate Iconic London

Format flaconnette

Le Beauty Egg Lookfantastic 2024 est en vente dès aujourd’hui en édition limitée au prix de 70 €.

Acheter

Autre coffret beauté de Pâques disponibles :

L’Œuf de Pâques Glossybox 2024 en édition limitée

Glossybox vient de mette en vente son Œuf de Pâques édition 2024. Venez découvrir ce joli coffret beauté et son contenu !

Je le veux !

J’aime ça : J’aime chargement…