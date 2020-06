Affirmez un look avec les bijoux Reminiscence à petits prix !

Reminiscence est née de rêves, de voyages, de couleurs, de créativité et d’excentricité. Les créations de la marque parisienne sont toujours pleines de fantaisie et d’originalité. Après sa ligne de parfums, ce sont ses magnifiques bijoux que Reminiscence nous dévoile en vente privée.

La vente privée de bijoux Reminiscence

Tendances rock, ethniques, romantiques ou baroques, les créations Reminiscence affirment un look, une personnalité. Leurs couleurs éclatantes, leurs formes originales et leurs détails créatifs les rendent uniques. Ces bijoux pour femme et homme sont réalisés en argent, vermeil, laiton, nacre et émail.

Perles et pierres colorées, breloques, pampilles et pompons, chaines, fleurs, coquillages, zircons scintillants et cristaux colorés, cœurs et étoiles, talismans et gri-gri porte-bonheur s’affichent sur des colliers et sautoirs, bracelets, joncs et manchettes, broches, bagues, boucles d’oreilles pendantes dormeuses, clous ou clips.

Zoom sur quelques jolies créations pleines de fantaisie à porter cet été :

On craque pour le style inimitable des bijoux Reminiscence ! Et on peut se permettre de craquer car ils sont tous à prix réduits.

Chaque bijou est livré avec son pochon de suédine et une garantie de 2 ans sur présentation de la facture.

La vente privée Reminiscence est ouverte chez BazarChic jusqu’au 14 mai 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les bijoux étincelants signés Reminiscence ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée de bijoux Reminiscence est terminée ?

Reminiscence revient régulièrement en vente privée proposer ses parfums et bijoux.

En attendant, jetez un œil aux bons plans bijoux annoncés sur le blog !

