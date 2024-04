Box beauté Stylist : Snatched Skin

Adoptez la tendance Snatched Skin avec la nouvelle box Stylist : 10 produits pour une peau fraîche, un teint parfait et une touche beauté !

La tendance du Snatched Skin

Adoptez par les stars, le Snatched Skin est la nouvelle routine beauté effet lifting pour afficher une peau lisse, lumineuse, repulpée et rajeunie.

Cette technique qui fait le buzz, est non invasive : exit les injections d’acide hyaluronique ou de botox !

Développée par le facialiste de stars Ivan Pol, aka thebeautysandwich, elle consiste à appliquer des soins anti-âge dont on optimise l’effet grâce à la lumière. Le derme ainsi chauffé offre la température idéale pour permettre au collagène d’agir.

Un alternative, à pratiquer à la maison, consiste à procéder à des massages liftants, doux mais toniques pour échauffer et redessiner les contours du visage et ainsi limiter le relâchement des tissus.

La box Snatched Skin Stylist

Inspirée par cette méthode de rajeunissement cutané, Stylist propose une box beauté spéciale.

Le magazine féminin a sélectionné 10 produits pour sublimer ainsi notre visage, mais aussi se faire plaisir.

Ce coffret d’une valeur totale de 185 € est proposé en édition limitée au prix de 34,90 €.

Découvrons ensemble son contenu :

l’eau micellaire 900 Care

Cette lotion fraiche au concombre hydratant démaquille et purifie.

Format sachet à diluer

Un soin à l’hydrolat de rose hydratant et camomille apaisante.

Format flacon de 100 ml

Riche en vitamine E antioxydante et huiles végétales, elle hydrate et régénère la peau.

Format flacon à pipette de 30 ml

Un soin nourrissant et hydratant pour la peau sèche, le visage, les lèvres…

Format tube de 15 g

Cette lotion auto-bronzante permet d’obtenir un hâle naturel et lumineux.

Format flacon spray de 30 ml

Des cubes à diluer à l’hibiscus et acerola pour un effet détente.

Format boite de 12 cubes

Des cubes à diluer à l’hibiscus et acerola pour un effet détente. Format boite de 12 cubes le crayon à sourcils waterproof Le Sourcil

Un crayon mine haute précision pour redessiner et sublimer vos sourcils.

Un crayon mine haute précision pour redessiner et sublimer vos sourcils. le pinceau duo fibres Leonard Brushes

Un précieux accessoire de maquillage en poils naturels et synthétiques.

Un précieux accessoire de maquillage en poils naturels et synthétiques. l’eau de parfum Osmanthus Solinotes

Une fragrance florale et énergisante aux notes de coing, poire, freesia, jacinthe et osmanthus.

Format flacon de 50 ml

Une fragrance florale et énergisante aux notes de coing, poire, freesia, jacinthe et osmanthus. Format flacon de 50 ml un bon d’achat de 20 € chez Spartoo

La Box Snatched Skin Stylist est en vente en édition limitée sur My Beauty Factory au prix de 34,90 €.

