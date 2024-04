Box Rituel Skin Expert Marie Claire : 8 soins pour votre peau

Marie Claire présente la seconde édition de sa box Skin Expert. Au programme : un rituel de 8 soins full size pour une peau parfaite.

La box Skin Expert Marie Claire

Vous avez aimé la première box beauté Skin Expert by Marie Claire ? Vous allez adorer cette deuxième édition !

Le magazine féminin a sélectionné 8 produits visage et corps pour hydrater et prendre soin de la peau.

La box beauté Skin Expert est disponible en édition limitée et sans engagement.

D’une valeur totale de plus de 310 €, elle est en vente au prix de 49,90 € seulement.

Découvrons ensemble son contenu :

Les soins du visage

la crème jeunesse rénovatrice intensive aux cellules souches de fleurs de jasmin Dr Renaud

Format pot de 50 ml

Format pot de 50 ml l’essence universelle aux cellules souches de roses blanches Cell-Essence Matis Paris

Format flacon de 150 ml

Format flacon de 150 ml l’huile anti-rides nutritive à l’acide hyaluronique Line Killer Rexaline

Format flacon à pipette de 30 ml

Format flacon à pipette de 30 ml le baume expert démaquillant au beurre de karité et huile d’onagre LPG

Format pot de 100 ml

Format pot de 100 ml la mousse nettoyante UNA Micro-Foam Cleanser Foreo

Format tube de 100 ml

Les soins du corps

la crème velours petit grain pour les mains Byca

Format tube de 100 ml

Format tube de 100 ml le soin corporel régénérateur Agility Ekstrasens

Format tube de 75 ml

Le soin capillaire

le shampoing purifiant cuir chevelu Pureté Ioma Haircare

Format tube de 40 ml

L’abonnement beauté

Abonnement d’un mois au programme beauté Myieva Origine

2 produits grand format à choisir parmi une sélection de marques

La box Rituel Skin Expert Marie Claire est disponible en édition limitée au prix de 49,90 €.

