Vente privée Bellerose : mode belge d’inspiration vintage

Ajoutez une dose de vintage à votre dressing ! Cette vente privée Bellerose propose à prix doux des collections complètes et vraiment stylées pour toute la famille.



Bellerose

Après un voyage inspirant aux Etats-Unis, Patrick Van Heurck lança Bellerose en 1989.

La marque belge était à l’origine une enseigne de chemises pour homme. Ses collections se sont étoffées, offrant maintenant des vestiaires complets pour homme, femme et enfant.

Bellerose mise sur son savoir-faire, la qualité et le confort de ses vêtements, les détails et finitions pour satisfaire une clientèle exigeante à la recherche de pièces intemporelles à forte personnalité.

La vente privée Bellerose

Bellerose présente ses collections chez BazarChic. C’est l’occasion d’y découvrir son beau dressing d’inspiration vintage.

Cette vente privée propose plein de chemises bien sûr, dans un beau choix de coloris et d’imprimés sympas. On y trouve aussi des pièces de mode douces et décontractées, dans un style entre rétro et casual-chic, le tout, dans de belles matières.

En rayon, on craque sur ces chemises et blouses, tops légers, polos et T-shirts, robes et combis, sweat-shirts, pulls et gilets, vestes city, manteaux et blousons, jupes, jeans et pantalons.

Coup d’œil à quelques pièces de la collection femme disponibles sur cette vente privée :

La collection mode est complétée de quelques accessoires : sacs, ceintures, chapeaux, écharpes et foulards.

Ces dressings complets sont à prix doux.

La vente privée Bellerose est ouverte chez BazarChic jusqu’au 16 octobre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les looks tendances signés Bellerose ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

