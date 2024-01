Nouveauté beauté : le Delicia Drench Body Butter Sol de Janeiro

Voici le nouveau soin du corps hydratant et apaisant qui vous suivra tout l’hiver : le body butter Delicia Drench Sol de Janeiro.

Delicia Drench, le nouveau beurre corporel Sol de Janeiro

Notre marque brésilienne de cosmétiques préférée lance sa nouvelle pépite beauté. Vous avez aimé sa Bum Bum Cream, vous allez adorer son Delicia Drench !

Son joli pot rond, signature de la marque Sol de Janeiro, se décline en teinte violette pour présenter un beurre corporel aussi efficace qu’envoutant.

Delicia Drench : la promesse

Ce beurre corporel à texture riche offre une hydratation longue durée en renforçant la barrière protectrice de la peau.

C’est la crème idéale pour soulager les peaux sèches et un indispensable de l’hiver.

Delicia Drench : la formule brésilienne

Le secret de ce soin fabuleux : le complexe apaisant brésilien qui apaise durablement la peau.

Mais ce soin contient aussi de nombreux ingrédients aux multiples bienfaits :

le beurre de karité nourrit et apaise la peau

nourrit et apaise la peau l’ huile de coco nourrit et assouplit les peaux sèches et sensibles

nourrit et assouplit les peaux sèches et sensibles l’ acide hyaluronique hydrate la peau en profondeur

hydrate la peau en profondeur les prébiotiques à l’hibiscus alimentent le microbiome naturel cutané

alimentent le microbiome naturel cutané l’huile de graines de passiflore nourrit et hydrate

Comment utiliser le nouveau body butter Sol de Janeiro ?

Appliquez ce baume le matin, après la douche, pour profiter d’une peau souple, hydratée et confortable toute la journée.

Ce soin riche offre une protection longue durée bien utile par temps froid et sec.

De plus, sa formule pénètre dans la peau sans fini gras. Cette absorption rapide permet un habillage après l’application.

Delicia Drench Sol de Janeiro : Je le veux !

Le Delicia Drench Body Butter Sol de Janeiro est disponible en 3 formats : 75 ml, 150 ml et jusqu’à 240 ml pour les addicts !

En vente à partir de 19,90 € chez Sephora.

Acheter

