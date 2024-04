Profitez du printemps pour renouveler votre routine beauté. Venez découvrir les pépites de la box Lookfantastic édition avril 2024 !

La Beauty Box Lookfantastic d’avril 2024 : le contenu

Zoom sur la box beauté Lookfantastic du moment ! L’e-shop beauté britannique nous réserve comme toujours de belles surprises avec une sélection au top.

Cette édition contient 6 produits, avec des soins et du maquillage, plus un échantillon de parfum, d’une valeur totale de plus de 60 €. En voici le détail :

le nettoyant énergisant Pro-Collagen Energising Marine Cleanser Elemis

Format tube de 30 ml

Format tube de 30 ml la crème pour le corps au lait de riz et fleurs de cerisier Magic Touch The Ritual Of Sakura Rituals

Format tube de 70 ml

Format tube de 70 ml le spray de séchage volume We are Paradoxx

Format flacon spray de 30 ml

Format flacon spray de 30 ml l’éponge à maquillage Professional Blender GLOV

Eponge coloris rose en édition limitée

Eponge coloris rose en édition limitée le blush crème Velvet Skin teinte Fancy Ciaté London

Format tube de 5 ml

Format tube de 5 ml le masque visage en tissu nourrissant olive, fruit de la passion et orange Squalane BeautyPro

Format sachet d’un masque

Format sachet d’un masque l’eau de parfum Alien Hypersense Mugler

Format vaporisateur échantillon de 1,2 ml

Commandez votre Beauty Box d’avril 2024

Cette Beauty Box Lookfantastic vous tente ? Commandez votre coffret et ses produits d’une valeur de plus de 70 € ! Elle est proposée au prix de 20 €.

Vous en voulez plus ? Abonnez-vous et recevez chez vous chaque mois la Beauty Box et ses 6 produits de beauté !

plusieurs formules sont disponibles :

avec paiement mensuel : 17 € par mois pour un abonnement d’un an

avec paiement anticipé : 3 mois pour 50 € | 6 mois pour 105 € | 12 mois pour 200 €

