Cosmopolitan Box Skinimalist : routine beauté à prix doux

Adoptez la tendance Skinimalist avec la nouvelle Cosmopolitan box. 10 produits full size à tester et intégrer dans votre routine beauté.

Qu’est-ce que le skinimalism ?

Comme son nom l’indique, le skinimalism est une routine skincare minimaliste. Cette nouvelle tendance, à l’opposé du layering, mise sur les essentiels. Simplicité et efficacité sont au rendez-vous avec des soins performants. Le choix des actifs bénéfiques limite le recours au maquillage pour camoufler les imperfections de la peau.

La Cosmopolitan Box Routine Skinimalist

Passez au skinimalism avec cette nouvelle Cosmopolitan Box.

Le magazine féminin a sélectionné 10 produits soins et maquillage pour composer une routine complète, simple et efficace.

Cette box d’une valeur totale de plus de 190 € est disponible sans engagement et en édition limitée au prix de 34,90 € chez My Beauty Factory.

Découvrons ensemble son contenu :

Les soins du visage

les masques Imagination Foreo

Une base ultra hydratante favorisant l’absorption pour composer vos masques maison.

Format lot de 4 sachets

Un soin nourrissant, hydratant, réparateur et protecteur.

Format pot de 40 ml

Les soins du corps

la crème anti-vergetures No Stretch oOlution

Une formule naturelle composée d’actifs végétaux bio

Format tube de 50 ml

Ce gommage exfoliant au sucre roux et à l’huile de noix de coco permet de faire peau neuve et de lisser l’épiderme.

Format pot de 250 g

Les soins capillaires

le shampoing solide détox bio Melvita

Un shampoing à l’argile verte détoxifiante pour un cuir chevelu purifié.

Format pain de 60 g

Ce soin capillaire à l’huile d’argan et huile de coco nourrit et répare les cheveux endommagés et affaiblis.

Format tube de 40 ml

L’abonnement beauté

Abonnement d’un mois au programme beauté Myieva Origine

2 produits grand format à choisir parmi une sélection de marques

Le parfum

l’eau de parfum Skin Obsession Adopt Parfum

Une fragrance mêlant poire, jasmin et fève tonka.

Format flacon de 30 ml

Les produits de maquillage

le crayon Simplissime Miss Den Paris

Un produit multi-usages : crayon yeux, fard à paupières et blush

Format crayon de 8 g

Un soin maquillage pour la croissance des sourcils

Format feutre de 15 g

L’accessoire

la boite à savon ou soin solide Woodeco Luin Living

Une boite pratique en fibres de cellulose de bois et plastique recyclé.

La Cosmopolitan Box Skinimalist est en vente en édition limitée

