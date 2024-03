Vente flash Rouge Gorge : lingerie féminine audacieuse

Dentelle, broderies et liens fantaisie s’affichent sur la lingerie Rouge Gorge. Craquez pour ses pièces à prix doux le temps d’une vente flash !

Rouge Gorge lingerie

L’histoire de Rouge Gorge remonte à 1992, lorsque Phildar lance sa marque Phildar Lingerie. Cette dernière prendra le nom de Cannelle Lingerie en 1998, pour devenir Rouge Gorge en 2010.

Créée par des femmes pour des femmes, l’enseigne, originaire du nord de la France, mise sur le confort et la qualité de ses collections pour apporter bien-être et confiance.

Elle offre des pièces aux lignes élégantes et aux détails audacieux tout en restant abordables.

Sa pièce phare : le body, décliné pour tous les styles.

La vente flash Rouge Gorge

Rouge Gorge fait défiler ses collections chez La Redoute. Lingerie de jour et de nuit, collants et homewear sont à prix doux le temps d’une vente flash.

On profite des réductions pour s’offrir de jolis dessous. Il y en a pour toutes les tailles et toutes les morphos.

En rayon, des soutiens-gorge sans armatures, triangle, corbeille, foulard, ampliforme, bustier, des culottes, tangas, shortys, bodys, guêpières et porte-jarretelles.

Zoom sur quelques pièces de lingerie disponibles sur cette vente privée :

Rouge Gorge habille aussi no gambettes de collants fantaisie et bas auto-fixants à motifs trompe l’œil.

Pour la nuit, des nuisettes, chemises de nuit, ensembles caraco et short, pyjamas et déshabillés.

Toute la sélection affiche des réductions de 30% à 50%.

La vente flash Rouge Gorge est ouverte chez La Redoute jusqu’au 19 mars 2024.

