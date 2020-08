Promod lance une mini collection : un masque, un look

Au tour de Promod de s’emparer du masque en tissu pour le changer en accessoire de mode, grâce à de beaux imprimés. Coup d’œil à la collection un masque, un look.

Promod : un masque, un look

Le masque est devenu l’accessoire le plus recherché de la saison. On est d’accord, on a déjà vu plus sympa, plus fun, plus sexy…

Mais quand on n’a pas le choix pour prendre les transports, aller travailler, faire son shopping, autant opter pour un masque stylé !

Comme de nombreuses boutiques mode en ce moment, Promod vient de lancer sa petite collection de masques en tissu grand public : « un masque, un look ».

Sa particularité : on peut l’assortir avec une pièce de la collection Promod.

Et ça, c’est la bonne idée pour transformer ce fichu masque en accessoire de mode. En plus, ce que j’aime chez Promod, ce sont les imprimés. Ils sont toujours plus beaux de saisons en saisons.

Alors sans plus attendre, je vous laisse jeter un œil à ces quelques masques et looks.

Le premier masque est réalisé dans un textile ambiance coquillages et crustacés issu de la capsule Promod x Monica Peres.

Il est assorti à la robe courte imprimée coquillages (39,95 €).

Je le veux !

Ce masque est quant à lui confectionné dans un beau tissu fleuri. Imprimé que l’on retrouve sur la robe à fleurs fluide et romantique (35,95 €).

Je le veux !

Encore un motif floral comme on les aime chez Promod ! Plus frais et plus léger, il s’affichait sur une robe midi soyeuse de la jolie collection Eleonor by Promod (31,46 € en soldes).

Je le veux !

Deux autres masques en tissu imprimé sont à assortir selon vos envies !

Je les veux !

A noter : Ces masques catégorie 2 sont réalisés en coton bio certifié GOTS. Ils sont fabriqués en France et signés d’un petit drapeau bleu blanc rouge. Ils sont vendu au prix unique de 4,95 €.

Alors, prêtes à sortir masquées et stylées ?

A lire aussi sur Shopping Addict : Où acheter un masque en tissu grand public ?

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr