Promod x Monica Peres : la collab’ Coquillages & Crustacés

Promod et Monica Peres nous ont préparé une capsule estivale intitulée « Coquillages & Crustacés ». Voila une petite collection qui sent bon le sable chaud…

Promod x Monica Peres

Monica Peres est une artiste peintre au style solaire et arty. Ses œuvres se retrouvent imprimées sur textile à l’occasion de belles collab’ mode et déco.

Cette fois, cette Parisienne de Lisbonne s’est associée à l’enseigne de mode féminine Promod pour composer une jolie petite collection de saison !

La thématique : vacances d’été à la plage

Teintes chaudes, coquillages, coraux, et femme sous le soleil s’affichent sur une série de pièces estivales. 🐚

Cette capsule Promod x Monica Peres se compose de vêtements et accessoires en édition limitée, à porter à la ville comme à la plage.

Coquillages & Crustacés

Jetons un coup d’œil à cette collection Coquillages & Crustacés aux imprimés graphiques et colorés :

Le T-shirt noir imprimé coquillage multicolore,

manches courtes à revers, 12,95 €

Je le veux !

Le T-shirt couleur pêche, manches courtes à revers,

large print femme à la plage, 12,95 €

Je le veux !

La blouse boutonnée en voile jaune imprimée coraux

manches papillon et lien à nouer à la taille, 29,95 €

Je la veux !

Le bandeau élastiqué et twisté couleur rose corail

imprimé coraux, 12,95 €

Je le veux !

La pochette zippée imprimée coquillages, 16,95 €

La robe courte en popeline de coton imprimée coquillages,

manches papillon, cordon noir à la taille, 39,95 €

Je les veux !

Le grand foulard – paréo imprimé coquillages, 19,95 €

Je le veux !

La collab’ Promod x Monica Peres est disponible en édition limitée sur l’e-shop Promod.

J’ai un gros coup de cœur pour le T-shirt noir imprimé coquillage et pour la petite robe courte et légère.

Et vous, pour quelle pièce de la collection allez-vous craquer ?

