La robe Eleonor by Promod en édition limitée

Venez découvrir la nouvelle création by Promod : la robe Eleonor ! A personnaliser selon vos envies, elle est confectionnée en petite série.

La robe Eleonor by Promod

Après Chloé, voici Eleonor, la nouvelle robe star du dressing !

Sa particularité : une robe déclinée en 3 longueurs, plusieurs coloris et tailles, confectionnée en petites séries en édition limitée.

Le concept Eleonor

Trouvez la robe d’été parfaite en choisissant la longueur, la taille (du 34 au 46) et le textile qui vous plait !

La coupe

Eleonor une robe fluide et légère, facile à porter, avec un décolleté V croisé effet cache-cœur, des manches courtes ondulées, un lien coulissant à nouer pour souligner la taille.

Le style

Eleonor une robe fluide et légère, facile à porter au quotidien. Elle s’adapte à tous les styles. Idéale pour la ville avec des chaussures à talons. Elle se porte en mode casual avec des tennis en toile. Elle se fait bohème avec des sandales plates multi-brides.

La longueur

La robe est disponible en 3 longueurs : courte, midi ou longue, à choisir selon votre silhouette ou vos envies mode.

Le textile

Uni ou imprimé, tons clairs, colorés ou foncés, en voile vaporeux ou tissu soyeux, le textile de votre robe va affirmer le look !

10 coloris au choix : uni turquoise, bleu canard, écru ou noir, imprimé écru, marine, multicolore, kaki.

La confection

Pré-commandez dès maintenant votre modèle préféré sur l’e-shop Promod.

Les robes Eleonor seront confectionnées en petites séries et livrées à partir du 30 juin 2020.

Les robes Eleonor by Promod

Coup d’œil à cette robe Eleonor disponible dans de jolies déclinaisons :









Comptez 35,95 € pour une robe courte et 44,95 € pour une robe midi ou longue.

La robe Eleonor by Promod vous plait ? Pré-commandez-la maintenant et recevez-la à partir du 30 juin 2020.

