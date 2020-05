Où acheter un masque en tissu grand public ?

Posted by -

En quête d’un masque pour vivre plus sereinement ce déconfinement ? Voici quelques pistes et adresses pour acheter l’accessoire indispensable du moment : le masque en tissu grand public !

Où acheter un masque en tissu grand public ?

Ça y est, nous sommes le 11 mai 2020, date tant attendue du déconfinement ! Prêts à retourner sur le terrain, au boulot, dans les transports, en boutique, et toujours masqué.

Si certains ont déjà reçu, comme moi, de leur commune ou département un masque en tissu lavable, c’est bien pour commencer, mais loin d’être suffisant sur la durée.

Voici donc quelques pistes et résultats de mes recherches sur le net :

Les plateformes de mises en relation

L’AFNOR, l’organisation en charge des normes en France a monté un site pour aider le public à se procurer des masques.

Masques Barrière Solidaires recense ainsi, ville par ville, les créateurs de masques en tissu norme AFNOR, particuliers et professionnels.

Le principe est simple. Vous cliquez sur « Je recherche des masques barrières » puis choisissez votre département. La liste des personnes proposant des masques va s’afficher.

Les Petits Masques Solidaires est une plateforme affichant une carte interactive sur le même principe. Son groupe Facebook permet aussi de laisser des message de demande de masques.

Les plateformes de créateurs

Un Grand Marché est la plateforme française de créateurs en tous genres : mode, bijoux, accessoires, déco… Mais en ce moment, ce qui se vend bien, c’est le masque en tissu grand public ! Et de nombreuses couturières se sont mises sur le créneau.

Voici quelques boutiques qui ont des masques en stock : Insoliterres, Kia, Airelle Création, Lipouta, Création de Cendrillon, Au Fil du Coton, Laetimoly Création, et bien d’autres…

L’avantage : un grand choix de modèles, de couleurs, de motifs et la possibilité parfois de demander une création sur mesure, pour enfant ou des lots, dans le tissu de votre choix.

La plateforme américaine Etsy aussi propose recense de nombreux masques en tissu réalisés par des créateurs aux 4 coins de la planète.

Les boutiques mode et accessoires

Certains e-shops mode, merceries, accessoires ont ajouté ce nouvel article à leurs références en rayon.

C’est le cas du site Le Chemiseur qui utilise le beau textile coton de ses chemises pour homme pour confectionner des masques barrières, en vente par lot de 5 à 45 €.

Monsieur Teresa est un spécialiste de l’accessoires de mode en tissu. Il propose sur son e-shop des masques normes AFNOR très mode qui peuvent être assortis à un chouchou ou un bandeau pour les cheveux !

A noter : pour chaque masque vendu, 1 € est reversé au personnel soignant du CHU de Toulouse.

La Cigogne de Lily utilise des beaux tissus de ses vêtements et accessoires pour bébé pour confectionner des masques barrière norme AFNOR pleins de fantaisie pour adulte et enfant. 100% coton, il sont vendu au prix de 12 €.

Les Décousues ont cousu des masques alternatifs dans de beaux tissus coton. Quant au motif, c’est surprise, en fonction des tissus disponibles. Ces masques sont vendus par lot de 3 au prix de 28 €.

Linens Diffusion est une société française fabricante spécialisée dans le linge de maison. Alors, du tissu, elle en a en stock ! De quoi nous confectionner des masques en tissu lavables aux nomes AFNOR. Compter 5,90 € le masque, disponible dans plusieurs coloris, lavable 20 fois.

A noter : 10% du montant de la ventes de masques seront reversés à la Fondation des Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, afin d’aider la recherche.

L’atelier Missègle, boutique de mode et chaussettes, propose sur son site une sélection de masques barrières 3D sans couture en coton bio et de masques en tissu garantis lavables 20 fois. Comptez 6 € pour un masque.

A noter : Pour chaque masque acheté, 1€ sera reversé à la recherche médicale.

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr