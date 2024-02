Happy Weekend Sephora : -25% dès 79€ d’achat

Pour célébrer la fin de la semaine en beauté, l’e-shop Sephora lance l’offre Happy Weekend : 25% de réduction sur votre shopping !

L’offre Happy Weekend Sephora

Enfin le week-end ! Et quoi de mieux pour en profiter que faire un peu de shopping…

Alors rendez-vous sur la boutique en ligne Sephora pour faire quelques emplètes beauté tout en bénéficiant de remises !

L’offre Happy Weekend, c’est 25% de réduction dès 79 € d’achat avec le code promo HAPPYFEV

Comment ça marche ? C’est bien simple : ajoutez vos produits préférés au panier. L’offre s’applique sur l’ensemble du catalogue Sephora hors points rouges et cartes cadeau.

C’est le moment de faire le plein : soins du visage et du corps, soins capillaires et solaires, maquillage et parfums.

Renouvelez vos soins fétiches et testez de nouvelles pépites, comme le mascara Love the Lift, la gamme Multi-Active Clarins ou le body butter Delicia Drench Sol de Janeiro.

Vous avez atteint 79 € de commande ? C’est parfait ! Maintenant, il vous suffit de saisir le code promo HAPPYFEV dans la case prévue.

La remise s’applique. A vous la réduction de 25% et le shopping beauté à prix léger !

L’offre Happy Weekend Sephora est valable dès aujourd’hui 17h et jusqu’au lundi 19 février à 14h.

A noter : la livraison de votre commande est gratuite en boutique Sephora.

Elle est offerte à domicile ou en point relais dès 60 € d’achat.

L’offre beauté du week-end est terminée ?

Rendez-vous sur la rubrique Bons Plans de Sephora pour voir toutes les offres en cours.

Jetez aussi un œil à tous les bons plans beauté annoncés sur le blog !

