Les Anges Victoria’s Secret nous dévoilent leurs parfums

Posted by -

Les secrets de Victoria ne sont pas tous rangés dans le tiroir à petites culottes. Et non ! La marque américaine de lingerie féminine glamour nous envoûte maintenant aussi avec ses parfums. Victoria’s Secret nous dévoile ses lignes parfumées en vente privée.

Les parfums Victoria’s Secret

La collection senteurs Victoria’s Secret se compose d’eaux de parfum, d’eaux de toilette, de brumes parfumées pour le corps et les cheveux, de lotions corporelles, de crèmes pour le corps et les mains, de gels douche et gommages.

Ces produits frais, fleuris et fruités, aux noms sensuels : Love Spell, Temptation, Total Attraction, Pure Seduction, Aqua Kiss, Sensual Blush, Coconut Passion, Amber Romance, Dream, Secret Escape… sont proposés dans des flacons aux couleurs exotiques ou à décor floral. 🌸

Ils viennent chez Showroomprivé nous charmer à prix légers.

Les Anges Victoria’s Secret, les mannequins lingerie de la marque, nous présentent en tenue légère ces douces fragrances.

Coup d’œil à la campagne Feeling Romantic :



Laissez-vous séduire par les parfums des Anges.

La vente privée Victoria’s Secret est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 15 mai 2020 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les parfums et soins Victoria’s Secret ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Victoria’s Secret est terminée ?

Retrouvez les gammes de parfums et soins parfums Victoria’s Secret sur Amazon .

Jetez aussi un œil aux bons plans parfums annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

Tumblr



Articles similaires

Vous recevrez un mail avec un lien à cliquer qui vous permettra de confirmer votre abonnement et de choisir la fréquence de réception des mails.