Vente privée L’Oréal Professionnel : parce que nos cheveux le valent bien !

L’Oréal Professionnel propose en vente privée ses gammes de soins experts pour nos cheveux. A nous la chevelure de rêve ! Parce que nous le valons bien… 😉

La vente privée L’Oréal Professionnel

On y retrouve nos soins capillaires préférés parmi les lignes Serie Expert à l’unité ou en coffrets, Mythic Oil aux huiles, Source Essentielle aux ingrédients d’origine naturelle.

On choisit nos produits en fonction du format, de la texture, shampoing, après-shampoing, masque, sérum, mousse, et huile, et aussi des bienfaits : pouvoirs nutritifs, soin réparateur, démêlant, anti-casse, brillance…

Il y a des soins adaptés à tous les types de cheveux : normaux, gras, bouclés, colorés, fins, secs et abîmés.

Zoom sur le coffret L’Oréal Serie Expert Absolut Repair Gold comprenant un shampoing 500 ml, un masque 500 ml et une brosse à cheveux (en vente à 40,90 € au lieu de 79 €), le kit parfait pour prendre soins des cheveux abîmés :

Et pour des soins plus spécifiques, les gammes Aminexil Advanced anti-chute, Serioxyl pour cheveux clairsemés, sont aussi présentes.

Au rayon styling, on trouve les laques fixantes Infinium, les sprays, mousses et gels coiffants, lissants, modelants, texturants, anti-frizz TecniArt.

On teste aussi les nouveaux produits, tels que les sprays retouche-racines Hair touch up disponibles pour différentes couleurs de cheveux.

Ces gammes de soins sont complétés d’accessoires de coiffure professionnels : brosses chauffantes, sèche-cheveux et lisseurs.

Tous ces soins capillaires L’Oréal Professionnel sont à prix doux.

La vente privée L’Oréal est ouverte jusqu’au 29 avril 2020 à 8 heures.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Faites le plein de soins capillaires L’Oréal ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Zoom sur les soins Mythic Oil

En vidéo, L’Oréal nous présente sa formation professionnelle pour utiliser au mieux les soins de la gamme Mythic Oil.

Cette vente privée l’Oréal Professionnel est terminée ?

Retrouvez les gammes de soins capillaires sur l’e-shop L’Oréal Paris.

