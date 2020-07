Vente privée 100BON : les parfums naturels et bien-être

Posted by -

Changez de routine senteur ! Découvrez les parfums 100% naturels et rechargeables à petits prix à l’occasion de cette vente privée 100BON !

100BON : Parfumeur naturel

100BON se décrit comme une parfumerie naturelle, bien-être et rechargeable.

La marque lyonnaise labellisée Cosmebio propose des gammes de senteurs bien-être issues de l’aromachologie : rencontre de la parfumerie et de l’aromathérapie.

Le résultat : des senteurs enivrantes et des vertus bienfaisantes.

Ses parfums élaborés à Grasse sont formulés à partir d’ingrédients naturels : alcool de blé biologique et de betterave et huiles essentielles.

Les produits 100BON sont éco-conçus : packaging minimal, papier kraft biodégradable, plastique recyclable, recyclé et végétal, et surtout flacon rechargeable.

La vente privée 100BON

La parfumerie 100BON est l’invitée du site de ventes privées Private Green. La marque y propose à prix doux ses eaux de parfum naturelles, fraîches ou concentrées, et les recharges.

Voici les senteurs à découvrir :

Carvi et jardin de figuier

Thé russe et orange sanguine

Eau de thé et gingembre

Gingembre et vétiver sensuel

Thé anglais et bergamote boisée

Thé matcha et menthe givrée

Oud wood et Amyris

Myrrhe et encens mystérieux

Labdanum et pur patchouli

Cèdre et iris soyeux

Mimosa et héliotrope poudré

Néroli et petit grain printanier

Profitez des petits prix pour découvrir ces parfums naturels.

La vente privée 100BON est ouverte chez Private Green jusqu’au 31 juillet 2020.

La vente privée 100BON est terminée ?

