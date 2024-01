Nouveauté beauté : la gamme Multi-Active Clarins

Luttez efficacement contre le vieillissement de la peau lié au stress et à la fatigue avec la nouvelle gamme de soins Multi-Active de Clarins.

Multi-Active : la nouvelle gamme anti-âge Clarins

Avis aux adeptes de la marque française de cosmétiques : Après le succès de sa gamme Hydra Essentiel, Clarins lance une nouvelle ligne de soins dédiée aux femmes actives.

Cette routine jour et nuit devrait séduire les beautistas en quête de soins visage anti-stress.

Multi-Active : la promesse

Les laboratoires Clarins ont étudié l’impact du stress et de la fatigue dû à un mode de vie intense sur le vieillissement cutané et nommé ce phénomène le stress aging.

Stress et manque de sommeil agissent chaque jour sur la peau et accentue la visibilité des rides.

Grâce au duo Multi-Active jour et nuit, les signes de fatigue et de stress sont divisés par 2.

Multi-Active : la formule Skin Charger Complex Clarins

La recherche Clarins a développé une formule exclusive Skin Charger Complex.

Composés d’un duo d’actifs puissants, les soins Multi-Active lissent la peau et à renforcent sa résistance.

– le niacinamide : cette molécule anti-âge de référence favorise la synthèse de collagène pour redonner sa fermeté à la peau et lisser les premières rides.

– l’extrait de chardon des dunes bio favorise la synthèse d’élastine et aide à lutter contre les signes de vieillissement causés par le stress.

Multi-Active : la gamme anti-âge Clarins

Clarins propose ici une routine complète pour une efficacité optimale. La gamme Multi-Active se compose de :

– la crème jour lissante booster d’éclat, déclinée avec une protection solaire SPF15

– la crème nuit lissante rénovatrice de peau, disponible en toutes peaux et peaux sèches

– l’émulsion lissante booster d’éclat enrichie en extrait de cardère, d’arbouse et de racine de manioc

– l’essence de jeunesse revitalisante [RED² + H.A.²] à l’acide hyaluronique

Découvrir toute la gamme Multi-Active Clarins

