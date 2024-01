Nouveauté beauté : le mascara Love the Lift Sephora Collection

Découvrez votre nouvel allié regard : le mascara Love the Lift Sephora Collection. La promesse : une courbe qui défie la gravité !

Love the Lift, le nouveau mascara Sephora Collection

L’enseigne beauté Sephora étend sa ligne maquillage avec une nouvelle pépite make up.

Après le succès de Size Up, véritable best seller, et de Big by Definition, Sephora lance son tout nouveau mascara Love the Lift.

Love the Lift : la promesse

Si le Size Up visait un volume extra large et le Big by Definition une définition parfaite, le mascara Love the Lift promet quant à lui un effet recourbant et liftant instantané.

C’est le mascara idéal pour sublimer tous les regards particulièrement avec des cils courts et droits.

Love the Lift : la brosse

Petit zoom sur ce nouveau mascara, à commencer par sa brosse asymétrique en silicone.

Elle possède un côté incurvé doté de picots courts pour attraper chaque cil au plus proche de la racine et leur donner une courbe immédiate et un effet recourbant. De l’autre côté, ses picots longs étirent les cils pour un lift ultime 12h.

Love the Lift : la formule

Sephora mise ici sur une formule végane enrichie conforme à sa charte Good For.

Ce mascara est enrichi en huile de ricin et en cires naturelles permettant une application optimale et un effet anti-gravité.

Love the Lift : Je le veux !

Le nouveau mascara Love the Lift est disponible en couleur noire.

Il est en vente exclusivement chez Sephora au prix de 14,99 €.

Acheter

