Vente privée Redken : soins capillaires

Faites confiance au spécialiste de la transformation capillaire pour améliorer la santé de vos cheveux. Adoptez une routine Redken adaptée sur cette vente privée !

Redken

L’actrice américaine Paula Kent et le coiffeur Jheri Redding ont fondé Redken en 1960.

La marque utilise la science pour composer des soins capillaires révolutionnaires qui réparent la fibre des cheveux.

Les secrets des formules Redken : les protéines, l’hydratation et le pH.

La vente privée Redken

La marque New-Yorkaise présente ses soins capillaires professionnels en vente privée. On file chez Beauté Privée pour s’offrir ses produits efficaces à prix doux.

On y retrouve les gammes phares de pré-shampoing, shampoing après-shampoing, masque, sérum et soin sans rinçage Redken :

les soins réparateurs Acidic Bonding Concentrate à l’acide citrique pour cheveux abimés

les soins doux All Soft à l’huile d’argan pour cheveux secs

les soins fortifiants anti-casse Extreme Length à la biotine

les soins anti-frisottis Frizz Dismiss à l’huile de babassu

les soins Color Extend pour cheveux colorés

les soins Volume Injection au filloxane pour cheveux fins et plats

Ces soins capillaires sont accompagnés de produits coiffants : lotion, mousse, spray, gel sculptant, laque fixation extrême.

Le tout affiche des réductions jusqu’à 50%.

La vente privée Redken est ouverte chez Beauté Privée jusqu’au 25 mars 2024 à 8h.

Cette vente privée Redken est terminée ?

Retrouvez les shampoings et soins Redken chez Sephora.

Jetez aussi un œil aux bons plans soins capillaires annoncés sur le blog !

