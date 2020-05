La collection Fête des Mères Camaïeu

Posted by -

La nouvelle collection spéciale Fête des Mères est en ligne sur l’e-shop Camaïeu. Venez découvrir ses T-shirts sympas à petits prix !

La collection Fête des Mères Camaïeu

La boutique de mode féminine a lancé une série de T-shirts fun et fantaisie à porter en duo mère-enfant.

En rayon : 3 modèles à message ou affichant les bouilles rigolotes des Monsieur Madame.

Et ce qui est sympa, c’est qu’il n’y en a pas que pour les mamans de filles, comme c’est souvent le cas. Bah oui, il faut aussi penser à nous, mamans de p’tits gars ! 😉

Pipelette de mère en fille

Voici le T-shirt des petites et grandes bavardes !

Et bla bla bla, et bla bla bla… Toujours à faire la causette ? Ce top à message « Pipelette de mère en fille » est le cadeau parfait !

Le T-shirt blanc Pipelette de mère en fille, 12,99 €

La version fille, 7,99 €

Je les veux !

Maman pas sage

Et si on inversait les rôles un peu pour changer ?

Le T-shirt blanc Maman pas sage, 12,99 €

Le T-shirt enfant mixte Enfant modèle, 7,99 €

Je les veux !

Madame Bonheur

Dans la famille Bonheur, je demande la mère, la fille et le fils !

Le T-shirt blanc Madame Bonheur, 15,99 €

Le T-shirt fille blanc Madame Princesse, 9,99 €

Le T-shirt garçon gris chiné Monsieur Heureux, 9,99 €

Je les veux !

Autres idées cadeaux Camaïeu

Voici quelques autres pièces sympas à offrir pour la Fêtes des Mères disponibles sur la boutique Camaïeu :

Le T-shirt noir à message PARFAITE en sequins brillants multicolores, 15,99 €

Le duo de pochettes Wonderful Family, 10 € (au lieu de 12,99 €)

Le T-shirt imprimé Super Maman à nouer, 6 € (au lieu de 12,99 €)

Le duo de pochettes Super Maman et Super Kid, 10 € (au lieu de 12,99 €)

A lire aussi sur le blog :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr