Fête des Mères : idées cadeaux bijoux chez Pandora

Maman aime les bijoux ? Ne cherchez pas plus loin son cadeau ! Pandora propose de jolies créations pour la Fête des Mères. Je vous en dévoile quelques unes.

Les idées cadeaux de Fête des Mères Pandora

Nombreuses sont les fans de Pandora qui collectionnent, sur leurs bracelets et chaînes, moult charms et breloques !

L’enseigne crée d’ailleurs, pour chaque occasion, de jolis bijoux thématiques. Une façon de marquer l’événement tout en complétant sa collection.

Avec la Fête des Mères qui approche à grands pas, la bijouterie a mis en avant quelques charms et parures parfaits à offrir le 7 juin prochain !

Le style est comme toujours élégant et girly, tantôt épuré, tantôt ultra fantaisie. Ces bijoux pour maman affichent des cœurs, le symbole infini, ainsi que l’arbre de vie qui représente la famille avec ses racines et ses branches tout comme un arbre généalogique. Le tout est ponctué de messages d’amour.

Je vous montre ici quelques belles idées cadeaux à offrir :

Le charm pendant cœur infini scintillant

en métal doré à l’or rose fin

dos argenté avec message : « Family Forever and Always »

59,00 €

Le charm cœur pendant argent et rose MOM

avec message au dos : « I love you »

49,00 €

La parure collier avec pendentif anneau et lettres MOM en argent

à partir de 80,00 €

La parure collier et pendentif MOM en argent

à partir de 64 €

à partir de 64 €

Les charms cœur Pandora

Voici encore quelques idées cadeaux avec ces charms cœur :

Le cham cœur est un classique de Pandora.

Le rayon spécial Fête des Mères en est plein !

Le cadeau Fête des Mères Pandora

En ce moment, pour tout achat d’un montant minimum de 109 €, Pandora vous fait un cadeau !

Recevez avec votre commande un bracelet en édition limitée d’une valeur de 69 €.

L’offre est valable dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 10 juin 2020.

A noter : la livraison est offerte dès 75 € de commande.

