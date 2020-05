Fête des Mères : idées cadeaux beauté chez Sephora

A la recherche d’un cadeau beauté pour la Fête des Mères ? Rendez-vous chez Sephora pour découvrir de beaux coffrets soins et parfums !

Les idées cadeaux Fête des Mères Sephora

E-shop de choix pour les achats beauté, Sephora a mis en avant tous les beaux coffrets beauté disponibles en boutique.

Il y en a pour tous les styles et pour tous les budgets.

Voici ma petite sélection de coffrets cadeaux Fête des Mères !

Les coffrets skincare Sephora

Sephora propose quelques coffrets mixant ses soins fétiches, parfaits pour les petits budgets.

Mon chouchou : le kit soin visage Coco. Il contient un masque visage nourrissant et apaisant, un baume à lèvres, un pack de 25 lingettes démaquillantes à l’eau de coco, un masque cheveux nuit nourrissant et réparateur, un baume mains nourrissant et apaisant.

Le tout senteur coco, pour offrir un peu d’exotisme et de dépaysement !

Le kit soin visage Coco Sephora Collection, 19,99 €

Les coffrets bain Sephora

Le choix n’est pas immense mais bien sympa avec 2 coffrets aux senteurs douces ambiance cocooning : Cherry Blossom et Cotton Flower.

Ces kits bain comprennent un gel mains moussant, un flacon de bain douche et une brume parfumée pour le corps.

Le coffret cadeau choisi pourra être complété un parfum assorti parmi les créations Solinotes : Fleur de Cerisier et Fleur de Coton.

Le kit bain Sephora Collection, 20,97 €

Les coffrets beauté

Beauté et bien-être sont au rendez-vous avec ces coffrets de soins et cosmétiques de grandes marques à prix doux.

Le coffret ressourçant The Ritual of Sakura de Rituals, 39,90 €

Crème pour le corps 200 ml + Mousse de douche 200 ml + Bâtonnets parfumés 50 ml + Gommage pour le corps 125 g

Le coffret soin visage Les Essentiels My Clarins, 25 €

RE-BOOST, Crème fraîcheur hydratante 50 ml + RE-MOVE, Gel nettoyant purifiant 30 ml + RE-CHARGE, Masque nuit relaxant 15 ml

Les coffrets parfums

Cadeau élégant et toujours apprécié, le coffret parfum est un classique de la Fête des Mères.

Voici quelques idées cadeaux parmi les nombreux coffrets disponibles chez Sephora :

Le coffret La Vie est Belle de Lancôme, 89 €

Eau de Parfum 50 ml + Lait de Parfum nutritif 50 ml + Douche de Parfum vivifiante 50 ml

Le coffret J’adore Dior, 91,50 €

Eau de Parfum 50 ml + Lait pour le corps J’adore 75 ml

Le coffret Mon Paris YSL Yves Saint Laurent, 93 €

Eau de Parfum 50 ml + Miniature The Curler + Miniature Rouge Volupté Shine N°49

Ça y est, vous avez trouvé le cadeau parfait ? Super !

Si le montant de vos achat atteint 80 € vous allez pouvoir ajouter un beau cadeau à votre commande :

