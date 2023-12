Christmas Days Morgan : -15 € tous les 70 € d’achat

Shoppez votre tenue de fêtes strass et paillettes à prix doux en profitant de réductions pendant les Christmas Days Morgan !

Les Christmas Days Morgan

Vous aviez craqué devant les pépites de la nouvelle collection de Noël Morgan ? C’est le moment de succomber !

A l’approche des fêtes, l’enseigne de mode féminine lance son offre Christmas Days. Bénéficiez de 15 € de réduction tous les 70 € d’achat sur l’e-shop Morgandetoi.fr.

La promo est valable sur l’ensemble de la collection prêt-à-porter, chaussures et accessoires.

Nul besoin de code promo. La remise s’applique automatiquement au panier dès le montant minimum atteint.

L’offre Christmas Days est en cours jusqu’au 19 décembre 2023.

J'en profite !

A noter : La livraison de votre commande est gratuite en boutique Morgan.

Elle est offerte en point Mondial Relay ou Colissimo et à domicile dès 69 € d’achat.

Qu’est-ce que je m’offre pendant les Christmas Days ?

Si vous n’avez pas déjà choisie votre tenue pour célébrer Noël et le réveillon du jour de l’an, c’est l’occasion idéale !

Comme chaque année, Morgan a composé un vestiaire chic et festif. Petites robes noires, robes de cocktail et robes de soirées affichent dentelle glamour et sequins pétillants. Elles sont accompagnées de beaux souliers, escarpins et bottes haut perchées, ainsi que d’accessoires élégants, pailletés, strassés…

Coup d’œil à quelques looks du dressing de Noël Morgan :

La robe rose à sequins brillants, décolleté cache-cœur, taille élastiquée, 115 €

Le top noir à col montant, manches longues, empiècement en voile transparent, 30 €

La jupe courte noire à strass argentés, coupe ajustée, 2 poches, 60 €

La veste de tailleur noire oversize, fermeture un bouton, poches à rabat, 90 €

La petite robe noire imprimée fleurs et feuilles, manches longues, bas drapé, 80 €

La ceinture noire élastiquée à strass argentés, effet torsade, 25 €

Le manteau mi-long noir à col revers en satin, double boutonnage, poches à rabat, 180 €

La pochette noire à paillettes, bandoulière chainette dorée amovible, 29 €

La robe courte argentée, effet cache-cœur drapé, manches longues froncées aux épaules, 65 €

La robe longue en voile noir et dentelle florale, et doublure métallisée Iris x Morgan, 95 €

Voir toute la collection Morgan

J’aime ça : J’aime chargement…