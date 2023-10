Vente privée RIU Paris : le prêt-à-porter par Jacqueline Riu

L’enseigne de mode Riu offre des collections de prêt-à-porter toutes féminines dans les tendances du moment. La vente privée RIU Paris propose ses looks actuels et citadins, accessoirisés à prix légers !



La marque RIU Paris

Jacqueline Riu ouvre sa première boutique de prêt-à-porter en 1971. L’enseigne mise alors sur l’élégance, la féminité et le bien-être pour proposer des collections actuelles et agréables à porter.

En 2016, Jacqueline Riu devient RIU Paris et modernise son style. L’enseigne renouvelle ses coupes et détails, ajoute de la couleurs et des imprimés.

Les looks RIU Paris mixent intemporels et pièces fortes pour composer des silhouettes tendances.

La vente privée RIU Paris

Envie d’une garde-robe élégante et stylée ? Rendez-vous chez Showroomprivé pour une session shopping mode. La marque RIU Paris nous propose à prix doux son dressing pour toutes les saisons. On y shoppe ses T-shirts colorés aux détails féminins, ses tops imprimés et blouses légères à motifs, ses pièces en maille douce, ses robes city et chics, ses jeans et pantalons de toutes les couleurs, ses vestes et manteaux.

Zoom sur quelques jolies pièces disponibles sur cette vente privée :

Les looks RIU sont complétés de quelques accessoires, ceintures, écharpes et foulards, sacs et trousses.

Tout y est petits prix.

La vente privée RIU Paris est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 18 octobre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la collection Riu Paris ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

