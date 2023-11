Vente privée An’ge Paris : robes bohèmes et mode romantique

Passez votre dressing en mode bohème. An’ge nous ouvre les portes de son vestiaire trendy en vente privée. Toutes ses robes sont à prix doux.

An’ge Paris

C’est accompagnée de sa famille qu’Anne Marie Elbaze a lancé An’ge, sa marque de mode féminine, en 1985.

Sa volonté : ajouter du glamour dans le quotidien des femmes.

Son style : le néo-romantisme avec le souci des coupes et des détails. Les silhouettes An’ge sont ultra féminines avec une touche rock.

Sa pièce phare : la robe. Les collections An’ge en comptent de nombreux modèles élégants, bohèmes, girly, unis, à fleurs, à jolis motifs, à volants…

Sa signature : les imprimés dont les motifs exclusifs sont réalisés dans l’atelier de création parisien.

La vente privée An’ge

An’ge fait défiler sa collection chez BazarChic. On en profite pour s’offrir ses looks tendance à prix doux.

On admire ses jolies robes. Il faudra d’ailleurs une patience d’ange pour consulter les centaines de modèles en rayon, sans craquer sur une petite robe trop canon, une robe bohème à volants ou une robe longue romantique et élégante. Il y en a de toutes les couleurs, unies ou imprimées, à motifs floraux ou abstraits. Vous trouverez forcément quelques robes parfaites pour compléter votre dressing de saison.

On aime aussi ses T-shirts colorés, unis, chinés, imprimés, à manches ballons, ses caracos glamour en satin et dentelle, ses blouses et chemises, ses mailles de toutes les couleurs, pulls fantaisie, cardigans et gilets longs, ses jupes longues volantées tendance bohème et ses jupes plissées, satinées, fendues so chic, ses quelques shorts en mode casual pour l’été.

Coup d’œil à quelques robes et pièces disponibles sur cette vente privée :

Toute la collection affiche des réductions autour de 60%.

La vente privée An’ge est ouverte chez BazarChic jusqu’au 21 novembre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les robes An’ge ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

