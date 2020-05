Craquez pour le style bohème Louizon en vente privée

Le style Louizon : un mix de mode bohème et urbaine pour des looks tendances et faciles à porter. Découvrez sa collection à prix doux à l’occasion de cette vente privée !



La vente privée Louizon

La jeune marque de mode Louizon habille la femme élégante et naturelle. Sa collection est fluide, créative et facile à porter au quotidien. On la retrouve en ce moment chez BazarChic et on profite de réductions sur belle sélection de pièces.

Pompons, broderies, galons, imprimés exclusifs, jeux de maille et détails originaux s’affichent sur ses silhouettes résolument féminines au look un brin gipsy.

En rayon, on craque sur ses robes courtes ou longues, unies, chinées, rayées ou décorées d’imprimés exclusifs, ses combis élégantes, ses petits tops et blouses bohèmes, ses pièces en maille fantaisie, ses jupes folk, ses pantalons casual et shorts.

J’adore le style de la marque et j’ai un vrai coup de cœur pour ses robes… 😍

Voici mes préférées parmi celles présentées sur cette vente privée :

Toute la collection est à prix doux. Le site affiche des remises de 50% à 80% selon les articles.

La vente privée Louizon est ouverte chez BazarChic jusqu’au 26 mai 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour cette vente privée Louizon ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Louizon est terminée ?

Retrouvez la collection Louizon sur Sarenza.

Jetez aussi un œil à tous les bons plans mode femme annoncés sur le blog !

