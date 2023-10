Calendrier de l’Avent 2023 Emma & Chloé : bijoux et beauté

L’Atelier Emma & Chloé a sorti son calendrier de l’Avent édition 2023. Dans ses cases : des bijoux et plein de surprises beauté.

Le calendrier de l’Avent 2023 Emma & Chloé : le coffret

Cette 3ème édition du calendrier de l’Avent Emma & Chloé se présente sous la forme d’une boite d’un rouge élégant, décorée de lignes ondulées et de constellations dorées.

Ses deux panneaux s’ouvrent sur un coffret tout aussi pétillant. Ce calendrier se compose de 24 cases sous forme de tiroirs à la fois chics et pratiques.

Le calendrier de l’Avent 2023 Emma & Chloé : le contenu

Ce coffret renferme 24 surprises : des bijoux bien sûr, mais aussi des produits de beauté de marque qu’on a vu passer dans les box Emma & Chloé.

Au total : 6 bijoux et 18 soins et produits de maquillage d’une valeur totale de plus de 480 €.

Le calendrier de l’Avent Emma & Chloé est en vente au prix de 169 € seulement. Si vous souhaitez garder la surprise du contenu, achetez-le ici les yeux fermés !

Si vous souhaitez en savoir plus, je vais vous dévoiler le contenu en détail. Attention spoiler !

Les bijoux et accessoires du calendrier Emma & Chloé

6 bijoux AEC Paris

Des créations en acier inoxydable dont vous pourrez choisir la finition : or ou argent

Des créations en acier inoxydable dont vous pourrez choisir la finition : or ou argent le porte-monnaie Paul Marius

Les soins du calendrier Emma & Chloé

l’huile sèche multi fonctions Huile Prodigieuse Nuxe

le soin perfecteur de peau nue au ginseng Skin Hero Erborian

l’eau micellaire démaquillante peau sensible Créaline H2O Bioderma

le sérum concentré anti-imperfections Élixir du Marabout Garancia

le masque-en-crème de nuit Sensitive Age Defense Rexaline

les gouttes auto-bronzantes hâle naturel Clémence & Vivien

les ampoules SOS Eclat Immédiat Eclae

le gel nettoyant démaquillant Saeve

le contour des yeux raffermissant grenade Weleda

la crème hydra-repulpante Probiotic Berdoues

le kit découverte Sublim Cultiv

le traitement nettoyant réparateur cheveux Re.Store Kevin.Murphy

Les produits de maquillage du calendrier Emma & Chloé

le baume lèvres teinté Laponie Polaar

le baume & blush Fantastick Pomponne

l’eye-liner Charlotte Bio

le vernis à ongles Nailmatic

le crayon à lèvres Jumbo Twist Auriège

Le Calendrier de l’Avent 2023 Emma & Chloé est en vente en édition limité au prix de 169 €.

