Offre Sephora Collection : -20% dès 2 produits achetés

Avis aux adeptes de la marque Sephora Collection : Profitez de l’offre 20% de réduction dès 2 produits de beauté achetés.

L’offre Sephora Collection

Sephora, on l’aime pour son grand choix de produits de beauté mais aussi pour ses produits en marque propre.

En effet, les gammes Sephora Collection offrent toujours une belle qualité à prix léger. Elles sont sans cesse complétées de nouvelles références en soin, maquillage et accessoires. Ses nouveaux produits efficaces font d’ailleurs régulièrement le buzz.

Alors, si vous êtes fans de la marque, c’est le moment de se faire plaisir sur l’e-shop beauté !

Bénéficiez de 20% de remise dès 2 produits Sephora Collection achetés.

L’offre Sephora Collection est en cours jusqu’au 23 janvier 2024.

J'en profite !

Qu’est-ce que je m’offre chez Sephora ?

Cette promo est l’occasion de faire le plein de beaux produits : bain moussant, gel nettoyant, masque visage, mascara…

On renouvelle nos soins fétiches terminés et on découvre les nouveautés comme le tout dernier mascara Love the Lift.

Si vous n’avez pas encore vos habitudes, visez les best sellers Sephora Collection comme les masques tissu visage, le mascara Size up ou le Super hydratant jour à l’acide hyaluronique.

Voir la sélection !

L’offre Sephora Collection est terminée ?

Rendez-vous sur la rubrique Bon Plan de Sephora pour voir toutes les offres en cours.

Jetez aussi un œil à tous les bons plans beauté annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…